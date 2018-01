Oja sõnul andis lasketiirudes täna palju ära teha. “Mõtlesin endamisi, et lihtsalt lase ja ära mõtle üle, sest riske tuleb võtta ja kõik on võimalik."

“Tänase tulemusega võib igati rahule jääda, tegime oma ära,” lausus Regina Oja vahetult pärast võistlust alaliidu pressiteenistusele. “Laskesuusatamises räägitakse alati ka oleksitest, aga ma arvan, et sellele ei tasu keskenduda."

“Rene tegi ka väga hea esituse! Teadsin, et kõik oleneb viimasest tiirust, aga ta tegutses seal kiirelt ja täpselt. Kuna suusk oli hea, siis olin kindel, et suusarajal suudab ta positsiooni lõpuni hoida. Euroopa meistrivõistluste neljas koht on ikka ülivinge!”