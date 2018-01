Autoralli maailmameistrid Petter Solberg ja Marcus Grönholm testisid Rootsis Volkswageni uut Polo GTI R5 masinat.

Tituleeritud vanameistritega liitus neljapäevaseks sessiooniks ka WRC2 sarja tiitlikaitsja Pontus Tidemand.

Too R5 auto on Volkswageni esimene ralliprojekt pärast emissiooniskandaali, mis päädis 2016. aasta lõpus MM-sarjast lahkumisega. Autotootja eesmärk on naasta uue autoga karussellile augustis Saksamaa rallil, kuid WRC2 arvestuses.