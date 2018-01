“Ausalt öeldes ei osanud enne tuuri oodata, et selline koht võiks tulla. Sihtisime 20 sekka, seega ületasime ootusi,“ sõnas Andrus pärast võistlust. „Kõik algas hüppemäest. Kristjan leidis seal oma enesekindluse ja läks iga päevaga paremaks. Kui stardid esireast, on teine tunne kui 30. kohalt.“

„See on niiebastandardne distants. Kristjan pole seda kaks aastat kindlasti sõitnud,“ lausus isa. „Seefeldis oleme küll aastaid võistelnud, kuid viimasele päevale pääsesime esmakordselt. Tänane oli kahtlemata kõva katsumus.“

Suusarajale startis Ilves seitsmendana, kuid tema selja taga said lähte mitu hirmkõva meest. Nii püsiski ta tükk aega kõvas seltskonnas, enne kui jaks rauges. „Ühel tõusul tekkis väike vahe sisse ja see sai saatuslikuks, sest siis jäi ta üksi sõitma. Oleks seal minuti veel ära kannatanud, grupis edasi püsinud ning võinuks mõned kohad eespoolgi olla,“ arvas Andrus. Suusarajal 26ndat aega näidanud Ilves ületas finišijoone 15. kohal, kaotust võitjale Akito Watabele 3.40,5.

Küll ei jää Ilvesed pärast edukat nädalavahetust loorberitele puhkama, vaid alustavad juba homme varahommikul reisi Jaapani suunas. Seal kohanetakse ajavahega ning puhatakse, enne kui nädalavahetusel Hakuba MK-etapil taas suusad alla pannakse. Kas korra või kaks, ütleb seisund.

Jaapanisse jäädakse paikseks 10. veebruarini, et Anatoli Šmiguni näpunäidete all üheskoos olümpiaks valmistuda. Seejärel lennatakse Pyeongchangi, ilma Šmigunita, kes delegatsiooni ei kuulu.

„Eks olime arvestanud, et see võib juhtuda,“ nentis Ilves. „Samas, 10ndani saame treenida ja sealt jääb vaid paar päeva. Töö saab kindlasti tehtud, meil jääb üle vaid vormistada. Võib olla psühholoogilise poole pealt oleks tarvis, et Anatoli ütleks mõned sõnad, aga peame teisiti hakkama saama.“