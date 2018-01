„Legend“ on Roger Federeri kirjeldamiseks ideaalselt sobiv sõna. 36aastane šveitslane võitis eile Austraalia lahtistel oma 20. Suure slämmi tiitli. Kas nüüd on kindel: ametlikult läbi aegade parim (mees)tennisist?

Kõik sai alguse juba 15 aastat tagasi, kui toona 21aastane Federer Wimbledoni murul triumfeeris. Kuni eelmise kümnendi lõpuni ei möödunud ainsatki hooaega, kus šveitslane poleks Suure slämmi turniiri võitnud. Seejärel tekkis väike langus: aastatel 2011-2016, Novak Djokovici valitsusajal, triumfeeris ta vaid Wimbledonis (2012).

Kuid Federer tõestas, et vanus on vaid number passis. 2017. aastat alustas ta Austraalia lahtiste võiduga ning oli mõned kuud hiljem edukas taas Wimbledonis. Eilne triumf Marin Cilici üle tõi talle maakera kuklapoolel sealse Suure slämmi turniiri 6. ja kogu karjääri 20. tiitli. Midagi võrdväärset pole kellelgi ette näidata.

„Open Era“ ehk tänapäevane profitennis sai alguse 1968. aastal, mil elukutselised mängijad lasti amatööridega võistlema. Sellest saati on ühtekokku peetud 200 Suure slämmi turniiri. Lihtne arvutus näitab, et Federer on neist võitnud koguni 10%! Teist kohta hoiab Rafael Nadal 16 tiitliga.