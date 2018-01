Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 28. jaanuari valik. Möödunud nädala pluss Ott Tänak tõestas, et tema sõnade taga on ka teod. Pikki aastaid Fordi rooli keeranud saarlane näitas oma debüüdil Toyotaga, et autoralli MM-tiitel pole utoopiline eesmärk. Hooaja avaetapil Monte Carlos teenitud 2. koht tõestas, et kiire on nii auto kui ka Tänak ise. Mis veelgi tähtsam, meie mees tunneb end uues keskkonnas kui kala vees ning piloodina on ta veelgi küpsemaks saanud. Tähtis pole igat rallit võita, vaid hooaja lõpuks võimalikult palju punkte koguda - selline on Tänaku kreedo tänavu. Ott Tänak (McKlein)

Möödunud nädala miinus

Eesti murdmaasuusatajad said lõppenud nädala keskel hea uudise - kokku pääseb Pyeongchangi taliolümpiale seitse sportlast. Kaks nädalat enne suurvõistlust testis osa neist vormi MK-etapil Austrias. Tulemused olid aga pehmelt öeldes nigelad. Nii sprindis kui ka tavadistantsil oli mõlemal päeval parim Karel Tammjärv, kes teenis vastavalt 50. ja 54. koha. Jääb üle vaid loota, et Team Haanja peatreeneri Anti Saarepuu sõnad, et võistlema tuldi raske treeningu pealt, peavad paika. Karel Tammjärv (Stanislav Moshkov) Tuleva nädala ennustus 15%