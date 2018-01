Heliseb uksekell. Peremees tuleb avama ja näeb ukse taga võõrast meest.

"Mida te soovite?" küsib ta.

"Mitte midagi," vastab võõras.

"Aga miks te siis helistasite?"

"Aga sellepärast, et teie uksekella kohal on ju silt, et palutakse helistada."