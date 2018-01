Aabram näitab sõbrale oma uut korterit:

"Siin on minu magamistuba, seal on söögituba, seal lastetuba, seal on mu naise Sara magamistuba..."

"Oot, oot, kuidas nii - siin on sinu magamistuba ja seal kaugel Sara magamistuba. Aga kui sul tuleb tahtmine peale, mis siis?"

"Siis ma vilistan ja Sara teab, milles asi on."

"Aga, kui Saral tuleb tahtmine peale?"

"Siis tuleb Sara minu toa ukse juurde ja küsib: Aabram, kas sa vilistasid?"