Märtsis 17. sünnipäeva tähistav noortekoondislane Kaspar Lootus treenib ja mängib Leedu korvpallimekas Kaunases Tornado klubis. Eestlane tunnistab, et olelusvõitlus on sealmail karm, seda hinnatum on tema kui välismaalase pääs ning suured mänguminutid tunnustatud noortesatsi eest.

Ent kõigest järgemööda. Praegu 199 cm pikkune (ketsidega 201 cm – H.R.) Lootus jõudis esimest korda korvpallitrenni seitsmeaastaselt. „Käisin kaks päeva jalgpallitrennis, ei sobinud. Käisin äkki ujumises – ei mäleta, see oli nii ammu aega tagasi -, proovisin erinevaid trenne, aga ei sobinud,“ meenutab ta.

Kuna Pärnust pärit noormehe kodu lähedal oli võimalus käia korvpallitrennis, proovis ta lõpuks just seda sportmängu. Korvpall sobis, Lootus sai pisiku külge ning ülejäänu, nagu ütlevad klassikud, on juba ajalugu. KK Pauluses sai tema esimeseks treeneriks Johan Kärp, hiljem on Lootust juhendanud ka Kaunasest pärit leedulane Žilvinas Strazdas.

Muide, Kärbil on Lootuse noores karjääris märgiline roll. „Johan on väga suur toetaja ja pooldaja olnud. Väikesest peale korvpalli mõttes hästi suureks abiks olnud,“ ütleb Lootus tänunoot hääles.