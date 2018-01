Meier ise on Eestit esindanud Ateena olümpiamängudel, Euroopa Meistrivõistlustel ning toonud häid kohti mitmetelt rahvusvahelistelt võistlustelt.

Meier osales aastatel 2011-2014 sportlasena UCI korraldatud kõrgema taseme treeningkursustel Šveitsis baseeruvas rahvusvahelises jalgrattaspordi treeningkeskuses. Praegu elab ja treenib Meier Eestist väljas, aitab seal teisi naisrattureid ja maastikuratturite koondist, et anda oma panus järgmisele olümpiale valmistumiseks.

Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) valis Eesti ühe edukaima maastikuratturi Maaris Meieri oma treenerite koolitusprogrammi. Tegemist on just jalgrattaspordi naistreeneritele mõeldud koolitusprogrammiga, mis toimub märtsikuus ja kuhu valiti igalt kontinendilt vaid kaks osalejat.

„Uudis väljavalituks osutumisest liigutas mind rõõmupisarateni, mind valdab siiani suur rõõmu- ja tänutunne," lausus Meier pressiteate vahendusel. "Tunne on seda tugevam, et olen sportlasena seal (WCC) treeninud ja tean omast kogemusest, kui palju kaalu UCI koolitusel tulevikuks on.