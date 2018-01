Itaalias Adria kardirajal toimunud World Series Karting (WSK) Champions Cup võistlusel saavutas OK Junior klassis tähelepanuväärse võidu Ralf Aroni 13aastane vend Paul.



WSK Champions Cup on võistlus, mille OK Junior klassis osalevad oma vanuseklassi maailma parimad kardisõitjad ning Aroni võit on seda väärikam ja märkimisväärsem, et varem pole ükski Eesti kardisõitja antud võistlusel esikolmikusse jõudnud.



Eelsõitudes sõitis Aron välja esimese ja teise koha. Eelfinaalis saavutatud kolmas koht viis noore eestlase kindlalt finaali. Stardi järel eraldusid kiirelt teistest sõitjatest Aron ja tema tiimikaaslane Harry Thompson ning pidasid maha väga tulise heitluse, kus liidrikoht käis korduvalt käest kätte. Lõpuks suutis aga Paul Aron end konkurendist lahti rebida ja ületas finišijoone võitjana.



"Ajasõitudes olin oma grupis kiireim, aga rada läks kogu aeg kiiremaks ja nii sain kokkuvõttes paremuselt teise aja," kommenteeris Aron pressiteate vahendusel. "Esimese eelsõidu võitsin kindlalt ja teises eelsõidus saavutasin teise koha, ülejäänud kahe eelsõidus sain kaheksanda ja neljanda koha. See andis mulle kolmanda stardikoha eelfinaaliks, mille ka lõpetasin kolmandana.

Finaalis startisin viiendalt kohalt ja tõusin stardi järel kohe kolmandaks itaallase Gabriele Mini ja Harry Thompsoni järele. Peagi saime mõlemad Thompsoniga itaallasest mööda ja seejärel heitlesime omavahel ning vahetasime mitu korda kohti. Lõpuks õnnestus mul eest ära sõita ja võistlus võita."