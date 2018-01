Ajakirjanik küsitleb pikaealist härrasmeest: "Ja mida te peate oma 99-aastase elu suurimaks saavutuseks?"

"Arvatavasti seda, et mul pole vaenlasi."

"See on tõesti imetlusväärne - mitte ühtki vaenlast!"

"Jah, ma olen nad kõik üle elanud."