Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen jäi Monte Carlo ralliga rahule, sest tema sõitjad said teise, kolmanda ja seitsmenda koha. Meeskonnana teeniti sama palju punkte kui M-Sport.

"Hooaeg algas täiesti briljantselt," lausus Mäkinen tiimi pressiteenistusele. "Pingutus, mida kogu tiim tegi, teeb mind rõõmsaks. Samuti avaldas mulle kõvasti muljet, kui kiiresti on Ott [Tänak] tiimi sulandunud, kui professionaalne ta on ja kui nobedalt ta kõike on õppinud. Oleks suurepärane niiviisi jätkata. Ootame huviga Rootsi rallit."

Autoralli MM-sari jätkub kolme nädala pärast Rootsi lumeralliga.