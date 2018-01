Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on seoses Venemaa süsteemse dopingutarvitamisega nende suhtes rakendanud resoluutseid meetmeid. Pyeongchangi mängudel saavad osaleda vaid valitud sportlased ja sedagi neutraalse lipu all. Meie idanaabritel on aga probleemile lahendus olemas.

Nimelt kirjutab Venemaa meedia, et Sotšis korraldatakse alternatiivsed võistlused, mis on mõeldud neile, kellel Lõuna-Koreasse polnud võimalik pääseda. Eelkõige peetakse silmas muid põhjuseid kui vähesed sportlikud võimed.

Izvestijal pole täpselt teada, millal alternatiivmängud peetakse, kuid on märgitud ei lähitulevikus. Ühtekokku ollakse Sotšis valmis võõrustama ligi 500 sportlast ning lisas venelastele ka mujalt maailmast.

"Sotši on valmis võõrustama maailmatasemel võistlust," ütles anonüümseks jäänud allikas. "Kõik võistluspaigad, mida kasutati 2014. aasta taliolümpial, on hästi säilinud ja saab kasutada nüüdki. Nii et võistleme neil aladel, kust sportlased tänavustelt mängudelt eemale jäid."



Alternatiivolümpia Tallinnas



Alternatiivolümpia pole midagi uut siin päikese all, 1984. aastal boikoteerisid mitmed idablokimaad Los Angelese suveolümpiat, ning selle asemel osalesid 50 riigi umbes 2300 sportlast sõprusmängudel (Дружбa-84 – toim.).



„Loodetavasti näitavad sõprusmängud maailmale, et meil on palju uusi ja tugevaid sportlaseid, kes on olümpiaideaalidele lojaalsed,“ sõnas võistluste ajal legendaarne teivashüppaja Sergei Bubka.



Erinevate spordialade paremaid selgitati Põhja-Koreast Kuubani, purjetati näiteks Tallinnas. Muuhulgas võtsid boikotist sündinud mõõduvõtul osa ka Itaalia, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Soome, kes saatsid võistlustulle sportlased, kes olümpiale ei pääsenud.



Kuigi ürituse motoks oli „sport – sõprus – rahu“, läks sotsialismimaadel läänemaailmaga jagelemiseks. Nimelt oleks üle 60 sportlase sõprusmängudel sooritatud tulemusega olümpiamedali võitnud, kergejõustikus näitasid idabloki sportlased 20 alal paremat tulemust kui Los Angelese tšempionid. Ei saa siiski unustada, et võistlustingimused olid erinevad. Ameeriklastel viskas säärane ärplemine kiirelt kopsu üle maksa.



„Tore on võrrelda, kui sul midagi paremat teha ei ole,“ sõnas USA sprinditreener Brooks Johnson. „Aga mõistlikum oleks kalale minna või merelainete arvu lugeda.“



Neli aastat varem oli olukord vastupidine, ameeriklased boikoteerisid Moskva olümpiamänge ning panid püsti oma enese väikese spordipeo. Kongressilt saadud 10 miljoni dollari eest võisteldi Hartfordis võimlemises ning Philadelphias Liberty Bell Classic nime kandnud kergejõustikuvõistlusel, kus osalesid kokku 29 riigi sportlased.