Viiendat korda järjest Monte Carlo ralli võitnud Sebastien Ogier tunnistas, et tänavune võistlus oli tema karjääri kõige keerulisem.

Pole mingi saladus, et hooaja esimene etapp Prantsusmaa kaguosas on etteaimamatu ja ilmselt ka raskeim. 34aastase Ogier´ jaoks on tegemist aga koduradadega, mida kogenud rallimees tunneb hästi. Sellele vaatamata oli talgi ülimalt pingeline nädalavahetus ning vigadest pääsu polnud.

"Oleme harjunud, et Monte Carlos on keerulised tingimused, kuid tänavu olid need veel eriti ekstreemsed," ütles Ogier wrc.com´ile. "Ma pole rehvide valikul mitte kunagi nii palju nuputanud. Ilm polnud kordagi täiesti selge ja olud muutusid iga natukese aja tagant."