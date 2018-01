Saksamaa esiliigas palliv Henri Drell näitas nädalavahetusel peetud kohtumises täpset kätt, aidates oma koduklubi Baunach Young Pikes´i 103:82 võidule Trieri Gladiatorsi üle.

17aastane Drell alustas kohtumist küll pingilt, kuid teenis mänguaega veidi üle 22 minuti. Selle ajaga viskas ta oma isiklikku tippmarki tähistavad 22 punkti (varasemalt 14), sealjuures suurepärase tabavuse juures: lähivisked 5/4, kolmesed 3/3 ning vabavisked 6/5. Lisaks andis Eesti noortekoondislane 4 resultatiivset söötu.

Hooaja esimesel poolel raskustes olnud Baunach on oma mängumootorit üha paremini käima saamas. 20 mängust on võidetud 5, sealjuures viimasest viiest neli. Sellega hoitakse 16 meeskonna konkurentsis 15. kohta. Täpselt sama saldo on ka Ulmil, kes platseerub positsiooni võrra kõrgemal. Esiliigast langevad välja kaks viimast.