Henrik Ojamaa lõi kaks väravat, kui aitas oma koduklubi Gorica kontrollkohtumises 4:2 võiduni. Horvaatia tugevuselt kolmandas liigas mängiv Maksimir oli veel viimaste minutite eel kinni 2:2 viigis, kuid aste kõrgemal mängiva Gorica kangelaseks tõusis Ojamaa, kes lõi otsustavateks saanud tabamused 83. ja 85. minutil.

Malta kõrgliigas sai jala valgeks Albert Prosa, kelle tabamus aitas Valletta 1:1 viigini Sliema vastu. Prosa pääses vahetusest väljakule 0:1 kaotusseisus 59. minutil, viigivärav sündis 82. minutil. Liider Balzan ei vääratanud, mis tähendab, et teisel tabelireal olev Valletta on konkurendist nüüd kolme punkti kaugusel.

Soome karikavõistlustel aitasid Marko Meerits ja Hindrek Ojamaa oma koduklubi Vaasa Palloseura (VPS) 2:0 võiduni Jaro üle. VPS mängib karikavõistlustel kuueliikmelises B-alagrupis, mille tipus ollakse kolme punktiga koos Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK-ga. A-alagruppi juhib kahest mängust teenitud kuue punktiga Ats Purje koduklubi Kuopio Palloseura (KuPS), kes alistas viimati 3:1 PS Kemi. Purje võidumängus KuPSi koosseisu ei kuulunud, samamoodi puudus Kemi meeskonnast vigastusest taastuv Marek Kaljumäe. Maksim Lipin kuulus Kemi algkoosseisu ning vahetati välja 79. minutil. Karikavõistlustega tegi algust ka C-grupis palliv Lahti, kes alistas 2:1 Haka. Henri Anier kuulus meeskonna algkoosseisu ja vahetati puhkama meeskonna 2:0 eduseisul 65. minutil.

Siim Luts ja Bohemians 1905 (Tšehhi) said talvisel Tipsport Liga turniiril teise koha. Poolfinaalis alistati Kralove Hradec 2:1, kuid finaalis tunnistati Brno Zbrojovka 2:0 paremust. Poolfinaalis tegi Eesti koondise poolkaitsja kaasa avapoolaja, finaalis mängis Luts kogu teise poolaja. 45 minutit sai Luts kirja ka treeningmängus Kaasani Rubini vastu, mis lõppes Venemaa klubi 1:0 võiduga. Tšehhi esiliigasse kuuluv Trinec jäi 1:3 alla kõrgliigas pallivale Zlínile. Mikk Reintam kuulus Třineci algkoosseisu.

Ragnar Klavan möödunud nädalal oma koduklubi Liverpooli aidata ei saanud, kui tema meeskond sai kaks valusat kaotust. Esmaspäeval jäädi Premier League’is 0:1 alla Swansea Cityle, nädalavahetusel tunnistati FA karikavõistlustel West Bromwich Albioni 3:2 paremust. Vigade parandusi saab teha juba homme, kui liigas kohtutakse võõrsil Huddersfield Towniga. 90 minutit sai kirja Mattias Käit, kui noor poolkaitsja aitas Fulham U23 meeskonnal võõrsil 2:0 alistada Middlesbrough eakaaslased.

Mänguajata jäi Karol Mets, kui NAC Breda tunnistas Hollandi meistrivõistlustel VVV Venlo 1:0 paremust. Liigatabelis on NAC Breda 18 meeskonna konkurentsis 16. kohal.

Artur Pikk ja Ružomberok (Slovakkia) jäid kontrollkohtumises 0:1 alla Domžalele (Sloveenia). Eesti koondise vasakkaitsja sai kirja 90 minutit. Kuigi nädal lõppes Ružomberoki jaoks kaotusega, siis nädala esimeses pooles oldi Aleksandr Kulinitšist ja NK Krškost (Sloveenia) paremad 1:0. Nii Pikk kui Kulinitš tegid tolles mängus kaasa avapoolaja. Vahetusest sekkunud Ilja Antonov ja Sloveenia kõrgliigas palliv Velenje Rudar alistasid kontrollkohtumises kohaliku konkurendi Kranj NK Triglavi 4:1.

Walesi karikavõistlustel saatis edu Kevin Kauberi uut koduklubi The New Saintsi, kes oli neljandas ringis 3:1 parem Caernarfon Townist. Kauber pääses väljakule 69. minutil, mil seis oli 2:0. Sander Puri ja Waterford (Iirimaa) alistasid kontrollkohtumises Cabinteely FC 2:1. Puri tegi kaasa kogu kohtumise.