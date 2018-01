Jalgpallimaailmas on jaanuarikuise üleminekuakna sulgumiseni jäänud loetud päevad. Palju on juba toimunud, kuid üht-teist võib juhtuda veelgi. Üks on aga kindel - Liverpool Philippe Coutinhole asendust ei otsi.

Küll aga ei välista sakslane, et nad jaanuari lõpuga veel ühest mängijast ilma jäävad. Nimelt on pikalt räägitud Daniel Sturridge´i lahkumisest. "Viimaste päevadega võib palju juhtuda, eks paistab," jättis Klopp otsad lahti, kuid vihjas, et oma meeskonda ta täiendusi ei too.