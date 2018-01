FC Floral teatas oma kodulehel, et Frank Liivak allkirjastas täna klubiga kahe-aastase lepingu.

Viimati FK Sarajevos mänginud 21aastane poolkaitsja Frank Liivak liitus Flora treeningutega jaanuari algul ning on seejärel meeskonna koosseisu kuulunud nii Taliturniiril kui ka treeningkohtumises Malmö FF vastu. Täna sai asi ametlikuks ning Liivak sõlmis Floraga lepingu 2019. aasta lõpuni.

Flora spordidirektor Norbert Hurt ütles, et klubi jaoks on tegemist mängijaga, kelle eesmärk on tuua Flora mängule juurde loovust ja ründeteravust. "Liivakul on selja taga keeruline hooaeg Bosnias, kus ta praktiliselt mängida ei saanudki. Seega tuleb tal kõigepealt taastada hea mänguline vorm," lisas Norbert.