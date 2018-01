Korvpalli Balti liiga tänases ainsas kohtumises alistas Tartu Ülikool koduväljakul 85:55 Atõrau Barsõ.

Tartlased said mängu alguses külalised Kasahstani suurepäraselt kinni ning avaveerand võideti 15:9. Pärast 15 minutit olid Barsõ mehed endiselt 9 punkti peal ning võõrustajate edu kärises ligi 20 silmale. Pikaks pausiks oli Tartu edu 17.

Kolmandal veerandajal näitas Barsõ veidi rohkem hambaid ning neljandik võideti 19:16. Tartu aga midagi juhuse hooleks jätta ei tahtnud ning otsustaval veerandajal enam mänguks ei läinudki. Kusjuures oktoobris peetud omavahalise kohtumise võitis 88:79 Barsõ.

Võitjate poolelt oli resultatiivseim Kristjan Kitsing 21 punktiga, sealjuures kolmeseid tabas ta 8/5. Julius Kazakauskas arvele jäi 16 punkti, 15 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu.

Tartu kirjutas tabelisse kolme võidu kõrvale kaheksanda võidu. Sellega kindlustati voor enne põhiturniiri lõppu B-grupi teist kohta. Samale positsioonile jäämiseks piisab võidust Ogre vastu, erinevate asjaolude kokkulangemisel pole vaja sedagi. Liidrikohta hoiab Pieno Žvaigždes, kes on kaotanud vaid ühe kohtumise.