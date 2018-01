Järgmisel nädalal algavale Pyeongchangi taliolümpiale on eelnenud hulk skandaale, millest enim on meelde jäänud kõik Venemaaga seonduv ja NHLi karm otsus maailma parimaid hokimehi mitte olümpiajääle lubada. Järgnevaid nimesid vaadates tekib esmalt küsimus, kas Lõuna-Koreast eemale jäänud staaride hulk ületab olümpial osalejate oma. Võib-olla tõesti. Aga siin nad on - sporditähed, keda spordisõbrad sellel olümpial ei näe.

Ole Einar Björndalen

Sarnaselt Petter Northugile said läbi aegade edukaimale taliolümpiasportlasele (8 kulda, 4 hõbedat, 1 pronks) saatuslikuks nigelad tulemused. Norra meestekoondisesse pääsemiseks tulnuks 27. jaanuaril 44aastaseks saanud Björndalenil MK-etappidel jõuda kas korra esikuuikusse või kahel korral 12 parema sekka.

Puudu jäi päris palju – norralane sai esimesel etapil Östersundis kahel korral 18. koha, aga hiljem oli tal raskusi isegi punktide noppimisega.