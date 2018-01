Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sõidab Ragnar Klavani (pildil) tööandja Liverpool täna külla Huddersfield Townile. Eestlane taastub haigusest ja vigastusest ning täna ilmselt kaasa ei tee.

Viimasel ajal pole Jürgen Klopi hoolealuste vorm kiita. Liverpool kaotas 22. jaanuaril liigamängus 0:1 tabeli viimasele Swanseale, pühapäeval jäädi karikasarjas alla samuti kõrgliiga põhja kuuluvale West Bromwich Albionile. Nüüd vajatakse hädasti punkte, sest tabeli viiendal real paiknev Tottenham jääb neljandat kohta hoidvast Liverpoolist kõigest kahe punkti kaugusele.

Õhtuleht vaatas senisele hooajale tagasi ja selgub, et Liverpoolil on läinud paremini, kui väljakul käis ka Klavan. Kokku on Viljandi mees tänavu osalenud 15 kõrgliiga kohtumises ja neist on välja tuldud üheksa võidu, viie viigi ja ühe kaotusega. Üheksa matši on peetud ilma eestlaseta ja neist on kirjas neli võitu, kolm viiki ja kaks kaotust.

Meistrite liiga põhiturniiril käis Klavan väljakul kuuest mängust kolmes, tabelisse saadi kaks võitu ja üks viik. Ilma Eesti koondise kaptenita piirduti ühe võidu ja kahe viigiga.