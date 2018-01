Inglismaa jalgpallilegend David Beckham on täitmas oma suurt unistust, luues USAs oma enda vutiliiga meeskonda.

Seni veel nimetu meeskond baseerub Miamis ning hakkab tulevikus kaasa lööma USA kõrgeimas jalgpalliliigas (MLS). Plaan näeb ette, et uus sats hakkab mängima uhiuuel 25 tuhat inimest mahutaval staadionil.

"Olen väga elevil, et saan tuua suurepärase meeskonna, suurepärasesse linna. On olnud üks raske teekond," ütles 42aastane Beckham Inglismaa meediale. "Luban teile, et meeskond, mille välja panen, mängib selles liigas kõrgeimal tasemel."

Praegusel hetkel pole Miamis ühtegi tõsist vutiklubi, mistõttu on selline algatus liigale igati tervitatav. MLSi ninamees Don Garber kinnitas täna, et uus vutiklubi võetakse vastu, kuid veel pole teada, millal see juhtub.

Beckhami sõnul nägi ta USA jalgpalliliigas potentsiaali juba 2007. aastal, kui ta Los Angeles Galaxyga liitus. Sealt alates hakkaski ta nüüd teoks saanud plaani oma klubist vaikselt hauduma.