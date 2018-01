Kristiina Ojulandilt Rahva Ühtsuse Erakonna (RÜE) juhi teatepulga haaranud endine tippsuusataja Pavo Raudsepp ihkab kodumaal korra majja lüüa. Ta räägib probleemidest valusa otsekohesusega ja väljendab oma seisukohti mahlakalt.

„Eestis puudub rahva ühtsuse tunne, kõik sõimavad kõiki,“ sõnab Raudsepp, nördimusnoot hääles. „Igaüks võib teise kohta sitasti öelda, ilma et sellest midagi juhtuks. Poliitika on läinud hirmsaks üksteisele ärategemiseks.“

Ta jätkab samal lainel: „Mu ägedad laused tulevad siirast soovist Eestimaa elu edasi viia. Olen lihtne eesti mees ja räägin asjadest, mis tavalisele inimesele pähe ei mahu. Punase erakonna esindaja pole kaitseväes käinud, aga ta on kaitseminister – tule taevas appi! See on teistele näkku sülitamine. Kui siiani olin valmis Sinimägedesse minema, siis nimetatud mehe ja kogu üldise pasa pärast ma enam sinna ei lähe. Küll aga olen Saaremaa tagumises nurgas ja hakkan kummipaatidesse auke laskma ning ütlen: poisid, rühite vales suunas, Sinimägede poole on vaja liikuda, mitte Rootsi.“

Pavo Raudsepp. (Alar Truu)

Tööl OÜs Pullimees