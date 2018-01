Kolm meest on kohtu all peksmise pärast. "Ivanov, millega te kannatanut lõite?" küsib kohtunik.

"Käega."

"Nii, saate kolm aastat. Petrov, millega kannatanut lõite?"

"Jalaga."

"Selge, viis aastat. Ja teie, Sidorov, millega kannatanut lõite?"

"Tuhatoosiga."

"Hm, pole just ohtlik... Kolm kuud tingimisi. Aga pidage, kust te bussipeatuses tuhatoosi saite?"

"Noh, laternaposti kõrval seisis üks..."