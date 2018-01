Algaval hooajal taas Eesti jalgpalli kõrgliigas mängima hakkav Tallinna Kalev sõlmis lepingu aastaid Nõmme Kaljut esindanud Hidetoshi Wakuiga.

Jaapanlasest keskpoolkaitsja on varasemalt Eesti meistriliigas väljakule jooksnud 176 kohtumises, kus on löönud 67 väravat ning andnud 28 väravasöötu. Eelmise hooaja veetis 34aastane Wakui Soome tugevuselt teise liiga klubi IF Gnistani juures.

Spordidirektor Joel Lindpere kommentaar: “Ma olen väga rõõmus, et saime sellise kogenud mängija oma noorele meeskonnale appi. Ta on suurepärane mängija ja inimene ning tõeline professionaal. Usun, et tal on meie noortele palju anda nii väljakul, trennides kui ka mängudes.“

Hidetoshi Wakui: “Olen väga rõõmus, et saan Eesti liigas tagasi olla. Meeskond teeb kõvasti tööd ja võib meistriliigas jõuda kuhu iganes.”