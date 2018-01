Venemaa kiiruisutaja Olga Graf loobus Pyeongchangi taliolümpiast, sest tema arvates läks rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) Venemaa kiusamisega üle piiri.

34aastane Graf oli üks 169 Venemaa sportlasest, keda ROK Pyeongchangi kutsus. Sarnaselt teistega oleks ta kuulunud moodustise nimega "olümpiasportlased Venemaalt" koosseisu, sest Sotši olümpial toimunud ulatusliku dopingupettuse tõttu ei lubanud ROK Venemaa ametlikul koondisel 2018. aasta taliolümpial osaleda.

"Mul on hea meel, et ROKi komisjon tunnistas mind puhtaks sportlaseks, mida ma loomulikult olengi. Aga mul on kahju, et enam kui pool Venemaa kiiruisukoondisest jäi olümpiakutsest ilma. Ka nemad on puhtad, mul pole selles mingit kahtlust," kirjutas Graf oma avalduses.

"Sportlase ja kodanikuna olen negatiivselt meelestatud, et ROK nõustus venelasi võistlema ainult neutraalsete sportlastena. Ometi olin hoolimata diskrimineerimisest ja alandavatest tingimustest valmis kodumaa au kaitsma," lisas ta.

Venelanna sõnul saigi lõpuks otsustavaks kiiruisutajate saatus. "Sport on muutunud räpases poliitikamängus väikeseks kauplemise objektiks. Minu koondisekaaslaste kõrvalejätmine ei luba mul olümpiamedalite eest heitlema sõita," selgitas Sotši olümpial kaks pronksmedalit võitnud Graf.