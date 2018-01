Ainsa Eesti meeskonnana tänavu eurosarjas osalev Pärnu võrkpalliklubi loodab homme CEV Challenge Cupi 1/8-finaali kordumängus belglaste Meneni Par-Kyle tõestada, et avamängu kaotuse põhjustas halbade asjaolude kokkulangemine ning tegelikult on suvepealinlastes sisu küll ja veel.

Kodusaalis toimunud avamängus vandus Pärnu tuttavale vastasele alla 1:3 (22:25; 25:19; 19:25; 22:25), mis tähendab, et edasipääsuks on neil vaja 30 000 elanikuga Menenis võtta esmalt kas 3:0 või 3:1 võit ning seejärel oma paremust näidata ka kuldses geimis.



"Stardist on tarvis korralikult minema saada, veidi õnnestumisi ja õnne. Ülesanne on raske, aga kui meil seal väljakul üldse mingeid pingeid tekib, siis alles kuldses geimis. Muidu on vaba tegutsemine, sest midagi kaotada meil pole," arvab Keel.



Esimese pallitrenni saavad suvepealinlased kohapeal teha täna õhtul ning Keele sõnul pole vähene kohanemisaeg madala laega saalis probleemiks: "Kogu Belgia meistrisari mängib siin saalis, pole meil häda midagi."



Ülesanne pole küll kergete killast, kuid väike eelis on pärnakatel siiski olemas. Kaks aastat tagasi saadi samas saalis oma tuleristsed juba kätte. Tõsi, siis lennati Belgiasse 3:1 eduseisus, kuid Madalmaades saadi 0:3 kaotus ning pärast kuldset geimi tulid pärnakad nukralt suvepealinna tagasi.

Selle kaotuse eest raputab Avo Keel siiamaani omale natukene tuhka pähe. "Oleksin pidanud Hindrek Pulga seljavalu tõttu välja vahetama, aga ta ütles, et püüab ja üritab, seega jätsin vahetuse tegemata. See oli minu teema," meenutab loots.