Kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Fernando Alonso jätkab sel aastal McLareni vormel-1 auto roolis, aga teeb samal ajal kaasa ka FIA kestvusautode sarjas. Suurima huviga ootab 36aastane hispaanlane LeMans'i 24 tunni sõitu.

"Aitäh McLarenile, kes lubas mul põhikohustuste kõrvalt uut väljakutset proovida. Ma pole kunagi häbenenud öelda, et mu eesmärk on võita Monaco GP, Indianapolis 500 ja Le Mans. Esimene on mul juba olemas, Indyt proovisin eelmisel aastal. Olin lähedal, aga natuke jäi puudu," seisis Alonso avalduses.

"Minu põhieesmärgiks jääb ikkagi hea esinemine vormel-1 sarjas. Tahan olla McLareni roolis igal etapil konkurentsivõimeline ja tunnen, et oleme meeskonnaga sellele sihile aina lähemale jõudnud," lisas.

Alonso võistleb FIA kestvusautode sarjas Toyota roolis kõikidel etappidel peale Fuji 6 tunni sõidu, mis on samal ajal USA vormel-1 etapiga.