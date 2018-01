Kuulujutt sai hoo üles pärast seda, kui Itaalias spekuleeriti, et Inter on tuleval suvel noolimas Madridi Atletico kaitsekindlust Diego Godini ning on uruguailase saamiseks nõus mängu panema väga palju raha.

Õhtulehe hinnang : Real võib ju Škriniari suur austaja olla, aga kas üleminek Madridi oleks slovaki jaoks ikka õige tegu? Kuniks Sergio Ramos ja Raphael Varane on terved, ei kanguta neid algkkoosseisust miski! Kahjuks on praegu võimatu öelda, kas Škriniar siirdub suvel Reali või mitte.

2. Londoni Arsenal on nõus loobuma Olivier Giroud'st. Prantslasest pikka ja tugevat kesktormajat on jahtimas teine Londoni klubi Chelsea, kes lubaks Giroud soetamisel lahkuda Michy Batshuayil.

Chelsea soov jaanuaris target man saada on olnud väga ilmne, sest klubi on uurinud nii Peter Crouchi, Andy Carrolli kui ka Ashley Barnesi üleminekuseisude kohta.

Õhtulehe hinnang: Giroud lahkub Arsenalist vaid juhul, kui Pierre-Emerick Aubamyeang Dortmundi Borussiast Kahurimeestega liitub.

Viimased kõlakad näivad kinnitavat, et Dortmund ja Arsenal on Aubameyangi ülemineku osas edusamme teinud ning ilmselt läheb see tehing enne akna lõppu - see juhtub Eesti aja järgi ülehomme - ka läbi. Seega julgeme öelda, et Giroud läheb Chelseasse.

Olivier Giroud (keskel). (BEN STANSALL)

3. Liverpooli põlualune on lähedal klubist lahkumisele. Viimati 2015. aasta mais Ragnar Klavani koduklubi esindanud Lazar Markovici vastu tunneb suurt huvi Swansea.

Kas Walesi klubi, kes võitleb Inglismaa kõrgliigas püsimajäämise nimel, soovib serblasest ääremängijat endale osta või laenata, pole veel selge. Lisaks Swanseale tahab Markovici ka Saksamaa klubi Wolfsburg.