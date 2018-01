Võistlema saabub X-Mängudelt BMXis 10 ja rulasõidus 3 aegade jooksul medali teeninud sportlast: trikiratturitest Garrett Reynolds, Daniel Dhers, Ryan Nyquist, Kevin Peraza, Devon Smilie, Simone Barraco, Gary Young, Pat Casey, Bruno Hoffmann ja Broc Raiford ning rulatajatest Alex Sorgente, Pedro Barros ning Greg Lutzka. Kokku on võistlejatel ette näidata 58 eri toonides X-Mängude medalit: 29 kulda, 17 hõbedat ja 12 pronksmedalit.

Eeloleval nädalavahetusel, 3. ja 4. veebruaril Saku Suurhallis toimuva Simple Session 18 võistlejate nimistu on enneolematult tugev: Tallinna kohale lendavatel rulatajatel ja BMX-ratturitel on ette näidata lausa 58 X-Mängude medalit, neist 29 kulda.

Ryan Nyquist (BMX park) – 4 kulda, 7 hõbedat, 5 pronksi (Simple Session 2005 ja 2006 võitja)

Pedro Barros (Rulasõit) – 6 kulda, 3 hõbedat

Daniel Dhers (BMX tänavasõit) – 5 kulda, 1 pronks

Medalimeeste seas võistlevad Simple Sessionil ka X-Mängude kõige värskemad ehk 2017. aasta BMX- ja rulavõitjad. Nii on BMXis Simple Sessioni võistlejate nimekirja kinnitatud juulikuus Minneapolises toimunud suviste X-Mängude 2017. aasta BMX pargisõidu 23-aastane mehhiklasest kuldmedalist Kevin Peraza (kahekordne Simple Sessioni võitja) ning BMX tänavasõidu võitja, 27-aastane ameeriklane Garrett Reynolds (kolmekordne Simple Sessioni võitja). Rulasõidus asub Tallinnas oma ala tipptaset demonstreerima X-Mängudel rula pargisõidus võidu enda nimele kirjutanud 19-aastane ameeriklane Alex Sorgente, kes saabub Simple Sessionile esimest korda.

"Võib julgelt öelda, et juba puhtalt statistika põhjal näeb sel aastal Simple Sessionil läbi aegade tugevaimat konkurentsi, kuid lisas on võistlemas veel ka uusi ja põnevaid tegijaid mitmest maailma nurgast, kes võivad siin Tallinnas ajalugu teha," sõnas üks Simple Sessioni peakorraldajatest Mario Kalmre. Ta lisas, et medalite hulk võinuks olla veelgi muljetavaldavam, kui oleks saanud lisada nimistusse Eestisse saabuma pidanud, ent end möödunud nädalal vigastanud ja võistluse vahele jätva USA rulataja Ryan Sheckleri, Simple Sessioni 2011. aasta võitja, kel 3 X-Mängude kulda, 2 hõbedat ja 2 pronksi.

Kokku on Simple Sessionile saabumas 182 võistlejat 29 riigist, esindatud on: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, USA, Costa Rica, Kanada, Mehhiko, Suurbritannia, Argentina, Ecuador, Saksamaa, Soome, Rootsi, Holland, Venezuela, Austraalia, Jaapan, Ukraina, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Colombia, Brasiilia, Šveits, Belgia ja Itaalia. Võistluse pileteid on müüdud kahekümnesse välisriiki.

Simple Sessioni tarbeks Saku Suurhalli rajataval hiiglaslikul võistlusväljakul toimuvad tulised vaatemängud lööb kahe treeningpäeva järel lahti laupäev, 3. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad Saku Suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Pühapäeval, 4. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejaid, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia. Päev pärast võistlusi, 5. veebruaril on esmakordselt üle aastate park avatud kõikidele tänavaspordihuvilistele.

Enne finaale näeb pühapäeva hommikul Simple Sessioni väljakul ka Eesti pealekasvava põlvkonna meelisala ehk tõukerataste demonstratsioonsõite – oma parimaid oskusi tulevad Tallinna demonstreerima ülimenuka tänavaspordiala absoluutsed parimad.

Võistlusi saadavad ka eriüritused: sel neljapäeval leiab Harju mäel asuval uisuväljakul aset rulatajate ja BMX-ratturite vaheline Visit Estonia korraldatud hokimatš ning reede õhtul tuleb Apollo Kino Solarises koos linateose kangelastega näitamisele uhiuus rulafilm "The Flat Earth".