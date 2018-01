Milline sportlane ei sooviks pärast tegevkarjääri lõppemist ka edaspidi tööalaselt spordiga seotud olla? Kui paljud valivad treeneri või spordiametniku töö, siis on küllalt ka neid, kes soovivad hoopis kehalise kasvatuse õpetajana oma teadmisi edasi anda.

Erki Kivinukk, endine tippkorvpallur

Erki Kivinukk (Jarek Jõepera)

Kunagine Eesti korvpallikoondislane Erki Kivinukk on siiralt õnnelik, et elu ise ta kehalise kasvatuse õpetajaametini juhtis. Täna töötab ta Rocca Al Mare koolis kehalise kasvatuse õpetaja ja spordi ja liikumise sektsiooni juhatajana. “Spordiringkondades info liigub. Mind kutsus kooli õpetajaks Indrek Reinbok (endine korvpallur-toim). Kui alguses vastasin talle eitavalt, siis pärast 24-tunnist mõtlemisaega, otsustasin proovida. Olen selle üle siiani väga õnnelik, sest tänaseks olen koolis olnud juba 10 aastat,” vastas Kivinukk, kes muuhulgas on ka 11. klassi klassijuhataja.

Eriti meeldib talle õpetajaameti juures noorte ellusuhtumine ja elurõõm. "Just see, et igapäevaselt on võimalik näha noorte inimeste arengut. Ja muidugi ka see, et tunnen, et teen olulist ja väärtuslikku tööd. See on põhiline!" lisas Kivinukk, kes varasemalt töötas ka korvpallitreenerina. Kuna töögraafik läks liiga tihedaks, siis otsustas ta aga jätkata vaid kehalise kasvatuse õpetajana.