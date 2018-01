Venemaa president Vladimir Putin nimetas riikliku dopingusüsteemi avalikkuse ette toonud vilepuhujat Grigori Rodtšenkovi "idioodiks", keda ei tohiks usaldada.

Eile ütles Rodtšenkov usutluses Rootsi SVT-le ja Saksa ARD-le, et Putin oli teadlik Vene riikliku dopinguprogrammi olemasolust 2014. aasta Sotši olümpial ja kursis selle teostamise viisidega, vahendab ERRi spordiportaal.

"Neil on see Rodtšenkov," rääkis Putin täna presidendikandidaadina volitatud isikutega kohtudes, vihjates USA-le, kus Rodtšenkov praegu tunnistajakaitse all elab. "Ta on sattunud pahuksisse seadustega, ta on üritanud enesetappu - kõik see viitab probleemidele," jätkas president. "Kas selle mehe tunnistust saab üldse usaldada?"