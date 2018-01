Järgmisel nädalal on tennisehuvilistel suur pidu, sest 7.–10. veebruarini toimub Tallinnas Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni esimese grupi turniir, kus osalevad tennisestaarid 14 riigist. Tõeline maiuspala on reedel (9. veebruaril) kell 16, kui meie esireketi Anett Kontaveidi vastaseks on Johanna Konta Suurbritanniast.

Eesti koondis kohtub 8. veebruaril edetabelikohtade järgi kõige nõrgema koondisega Portugaliga (esireket Ines Murta, WTA 607). Eestlaste mängud algavad kell 16, mängitakse kaks üksikmängu (esimeses kohtumises on väljakul esireketid) ja paarismäng.

9. veebruril minnakse aga vastamisi suursoosiku – eelmisel aastal Maailmaliiga üleminekumängudele kvalifitseerunud Suurbritanniaga. Brittide koondisesse on kapten Anne Keothavong lisaks Johanna Kontale (WTA 11) ja Heather Watsonile (WTA 75) nimetanud Katie Boulteri (WTA 196) ja paarismänguspetsi (WTA doubles 47) Anna Smithi.