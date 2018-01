Müts maha. Ameeriklanna Ronda Rousey (30) on naiste vabavõitluse pioneer. Parim naiskakleja läbi aegade! Legendaarse sportlase MMA-heitlustega on praeguseks aga kriips peal, ta sukeldub WWE wrestlingu maailma. Hüvasti sport, tere meelelahutus? See polegi nii tähtis. Hoopis põnevam on superstaari senine elu, mis on möödunud juba esimesest elusekundist alates vägagi künklikult. Ei puudu viin, narkootikumid ega vargused!

Ükski ülivõrre pole Rousey kohta liiast. Oma ala suurim staar, kes sillutas jõhkras taplusuniversumis teed teistelegi sookaaslastele. Ta murdis kaklussaalidest otse Hollywoodi punastele vaipadele. Mõni aeg tagasi valiti ta ESPNi internetihääletuses aegade parimaks naissportlaseks, ta oli 2015. aastal kolmas enimotsitud naine Google'ist. Ameeriklased võivad mõmiseda „möh“, kui kuulevad Lionel Messi või Ronaldo nime, aga Ronda Rousey’t teavad nad une pealt.

Oma kuulsuse tipul teenis Ronda Rousey ühe MMA-matši eest umbes miljon dollarit. (AFP/Scanpix)

Sotsiaalmeedia ühe populaarsema naissportlase elu on olnud parajalt keeruline. Sündides keerdus nabanöör ümber Ronda kaela, ta ei saanud piisavalt hapnikku ning hakkas seetõttu rääkima nelja-aastaselt, normaalseid lauseid moodustama õppis alles kuueselt. Paar aastat hiljem tegi tema isa enesetapu.

Rousey helgeks lootuskiireks osutus vanast fotoalbumist leitud pilt emast AnnMariast. Selgus, et too oli 1984. aastal tulnud judos maailmameistriks. Tütar sai vanemast inspiratsiooni ning ema hakkas teda treenima. Üsna karmilt. Oma raamatus meenutab Ronda, kuidas ta murdis varba ning soovis pisarsilmi lohutuseks patja.