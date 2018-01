Kiire ja põnev mäng! „Seda, mis siin sel nädalal näeb, ei juhtu iga päev!“ hüüatab Roman Pass. „Kes tuleb võistlust vaatama, tahab pärast võib-olla ka ise saalihokit proovida. Mina alustasin 11-12 aasta vanusena Soomes. Koolis olin seda mängu varemgi proovinud, aga siis kutsus sõber trenni. See hakkas mulle kohe meeldima, alustada on lihtne - vajad vaid hokikeppi ja tosse.“

Omade suured lootused. Eesti on saalihokimaailmas arvestatav tegija ning ehkki MM-medaliteni pole veel küünditud, hoitakse maailma edetabelis 9. kohta. Valikturniirilt pääseb edasi finaalturniirile kaks edukamat, lisaks nelja alagrupi peale ka kaks paremat kolmanda koha meeskonda. Tallinna-grupi ilmne soosik on maailmameister Soome, kuid ülejäänud tiimid asuvad edetabelis Eestist tagapool (Poola 14., Belgia 25., Holland 27., Liechtenstein 33.).

Tänasest pühapäevani peetakse Kalevi spordihallis kuue meeskonna osalusel saalihoki MM-valikturniir. Millised on põhjused, miks võiksid Kalevi halli sammud seada ka need spordihuvilised, kes seni pole käinud saalihokit vaatamas? Õhtuleht uuris seda Eesti koondise peatreenerilt Risto Lallilt ja kogenud kaptenilt Roman Passilt.

Maailmameister Tallinnas! Ei juhtu just sageli, et Eestis näeb mõne spordiala valitsevat maailmameistrit. Saalihokis just nii on. „Kes tahab maailma paremaid mängimas näha, seadku sammud saali! Lisaks on Kalevi hall hubane nii mängijale kui ka pealtvaatajale,“ kiidab Šveitsis elav Pass.