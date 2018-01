Viimastel aastatel on eestlasi Austraaliasse meelitanud särav päike ning kordades suurem palk. Kunagi olid põhjused teised ning seetõttu võibki Roheliselt mandrilt leida tuhandeid Maarjamaa sugemetega inimesi, kelle esivanemad II maailmasõja aegu Euroopast kängurumaale pagesid. Üks nendest on jalgpallur Erik Paartalu.

31aastase vutimeheni jõudmiseks pidi läbirääkimistesse astuma Eriku vanaonu tütre, tema tädi ja isaga. Keeruline suhtlusliin läbi käidud, kulges edasine suhtlemine kui lepase reega.



Õhtuleht vestles praegu Indias palliva vutimehega eelmise nädala alguses, vahetult pärast seda, kui ta oli Bengalurus lõpetanud iseseisva treeningu. Ülejäänud meeskond oli teel Bhutani, et mängida Aasia karika eelringi. Tiheda mängugraafiku tõttu jättis peatreener kogenud mängijad koju ning mägiriiki läksid tiimi au esindama noorpallurid.

Erik, kui Eesti meedias on sinust räägitud, kirjutatakse, et sinu isa Priit põgenes ilmasõja ajal Austraaliasse. Ometi ei vasta see ju tõele?

Just, tegelikult oli see mu vanaisa Edgar, kes omal ajal esmalt Saksamaale ning seejärel Austraaliasse rändas. Mu tädi sündis Saksamaal, kuid isa Priit juba Sydneys.