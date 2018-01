Inglismaa jalgpalli kõrgliigas naasis võitude rajale Ragnar Klavani tööandja Liverpool, kes sai täna võõral väljakul 3:0 jagu Huddersfield Townist. Klavan vigastuse tõttu kaasa ei teinud.

Eelmises liigamängus tabeli viimasele Swansea Cityle kaotanud Liverpooli poolelt olid täna täpsed Emre Can, Roberto Firmino ja Mohamed Salah. Klavani positsioonil ehk keskkaitses mängisid Joel Matip ja Dejan Lovren, vahetusmeeste hulgas istus maailma kalleim kaitsja Virgil van Dijk.

25 - Mohamed Salah has had a hand in 25 Premier League goals this season, the most of any player in the competition (19 goals, 6 assists). Force.