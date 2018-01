Kui sinu meeskonnas on kaks põhimeest puudu ja kolmas langeb vigastusega varakult välja, siis mida sa teed? Lähed, mängid 46 minutit ja 26 sekundit ning teed NBAs esimese 60-punkti-kolmikduubli! Just nii kõva mees on James Harden, kes vedas Houston Rocketsi Orlando Magicu vastu 114:107 võiduni.

Ta isegi ei osanud ette kujutada, et viskab nii palju punkte, kirjutas agentuur AP. Klubi senine punktirekord kuulus 57ga Calvin Murphy nimele 1978. aastast. Kui Harden tema tulemuse ületas, näitasid halli kaamerad nüüd TV-tiimis töötavat Murphyt, kes naeris ja aplodeeris. Harden lisas 60 punktile ka 10 lauapalli ja 11 korvisöötu - nii suure punktiarvuga kolmikduublit poldud suurliigas varem kirja saadud! Hardeni enda senine punktirekord (56) oli püstitatud novembris mängus Utah'ga.

Habemiku 30 viskest tabas 19, sealhulgas 16 kahepunktiviskest tervelt 14! Lisaks vabavisked 18/17. Rocketsil puudusid Chris Paul ja Trevor Ariza, teise veerandi algul lahkus mängust Eric Gordon.

Mullused finalistid kaotasid: Cleveland alistus võõrsil Detroidile 114:125 ja Golden State Utah'le koguni 99:129. Kristaps Porzingise 28 punkti aitasid New Yorgi 111:95 võiduni Brooklyni üle.

Teised tulemused: Washington - Oklahoma City 102:96, Toronto - Minnesota 109:104, New Orleans - Sacramento 103:114, San Antonio - Denver 106:104, LA Clippers - Portland 96:104.