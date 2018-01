"Mul oli väga hea meel, et peatreener Heiko Rannula mulle helistas ja kutsus!" vahendas Pärnu Facebooki leht tuttava võõrleegionäri sõnu.

Rannula peab tehingu üheks põhjuseks head ajastust: "Otsustasime, et meil on meeskonda abijõudu tarvis ja Nemanja oli just lõpetanud lepingu oma eelmise meeskonnaga. Meie praeguste võimaluste juures oleks mõne teise sobiva mängija leidmine suur risk ja nõuaks aega."