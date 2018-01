Eesti korvpallis on olnud mitmeid säravaid pallureid, juhendajaid ja vilemehi, kuid vähe on olnud nii mitmekülgseid multitalente, kui seda on mängija-treener-kohtunik Mart Uuehendrik. Eesti noortekoondistes staaride vastu mänginud, kohtunikuna tähti ohjeldanud ning treenerina Eesti tulevikustaare üles kasvatav Uuehendrik rääkis avameelselt oma kõikidest ametitest.

Mängija Mart Uuehendrik



„Ma olen ikka läbi ja lõhki Tallinna poiss ning lapsepõlv möödus mul kahes kohas - Pääskülas ja Kadriorus. Olin Kivimäe Põhikooli poiss ja seal sai tehtud ka esmane tutvus spordiga. Mängisime palju vutti, kuid kui ma läksin 1. klassi, siis ehitati korvpalliväljak ja hakkasime vaikselt seal luurama. Enne seda olin palli visanud Igor Volke hoovis koos tema poegadega, kes juba käisid kossutrennis,“ meenutab Uuehendrik lapsepõlve.



Päris treeningule läks ta esmakordselt teises klassis, kui Raul Volke ja hilisem koondisekaaslane Kristo Reinumäe võtsid ta kampa ja viisid legendaarse Allan Dorbeku juurde: „Mäletan, et hommikuses grupis oli kohati üle neljakümne poisi trennis. Kogu kaader tuli linna pealt kokku. Kui tahtsid võistkonda saada, siis oli sellega päris tegu. Aga mul läks see kuidagi lihtsalt.



Miniklassiks olin Dorbeku jaoks kindel vend. Neid, kes korve viskasid, oli igal pool. Selleks, et Jesper Parve saaks 30 punkti panna, pidi keegi kaitset mängima ja talle need pallid kätte panema. Meil oli päris äge punt U12 kuni U18. Ma polnud seal kõige säravam lüli, aga kindel põhiviisiku mees ja minu peale võis panuseid teha,“ sõnab ta.



Esimese koondisekogemuse sai Uuehendrik U15 vanuseklassis, kui käidi turniiril Soomes. Mängiti näiteks ka legendaarse Teemu Rannikko vastu. Tõsiseks läks asi aga U18 vanuseklassis aastal 1997, kus EM-turniir toimus Kalevi spordihallis ning sellele eelnesid Balti matšid ja muu ettevalmistus: „Seda ei tohiks tänastele koondislastele rääkida, aga me tegime seal lollusi - mängisime näiteks päevad läbi kaarte ja siis läksime mängule. Fookus oli hoopis mujal. Me olime enda arvates päris hea sats, aga juba Balti matšil tabas meid šokk, kui tulid mingid Leedu tagamängijad ja panid üle Kristjan Makke ja Ardo Ärmpalu alley-oop’e.



Ma olen igasugustel koosolekutel olnud riietusruumides, aga seal oli paneelseintega kiitsakas riietusruum... ühes mängus olime poolajaks -20 ja oi, mis sõim seal Dorbeku suust tuli ja minumeelest oli tal seal juba tool ka käes... Täiesti asja eest muidugi. Teise poolaja mängisime hirmu pealt ja vahet enam suuremaks ei lasknud,“ meenutab ta legendaarse treeneri veenmisjõudu.



Aastal 1999 mängis Uuehendrik U20 koondise koosseisus Riias toimunud EM-finaalturniiril, kus alagrupivastasteks olid Leedu, Kreeka, Läti, Ungari ja Austria. Leedu koondises olid näiteks hiljem Euroopa tippu ja korraks isegi NBAsse jõudnud tagamees Arvydas Macijauskas, tsenter Robertas Javtokas. Läti pani väljakule teiste seas Kristaps Janicenoksi, Janis Blumsi ja Kristaps Valtersi ning Kreeka suurimaks staariks oli Antonis Fotsis.



„Meie elukoht pidi olema saali kõrval olevas hostelis ning olime juba kohal ja pakid bussist maha võtnud, kui tuli teade, et kreeklased polnud oma ööbimistingimustega rahul ning kolivad hoopis ise meie hostelisse. See oli šokk, sest meid viidi 40 km Riiast eemale põgenikelaagrit meenutavasse aiaga piiratud kompleksi. See oli väga õudne koht...,“ on Uuehendrikul see tänaseni meeles.



„Ainus, kes meie poolt mängis super turniiri, oli Tanel Kaljula. Meil muidu see punt oli väga hea, aga jäime kõik veidi ühekülgseks. See oli väike kivi meie treenerite kapsaaeda. Kõigil oli mingi väga hea omadus, kuid mitmekülgsust ei olnud. Kui vastasel oli kodutöö tehtud, siis polnud ilmselt liiga keeruline meiega mängida,“ toob Uuehendrik välja tiimi nõrkuse.



Eesti kaotas turniiril Ungarile, Kreekale ja Lätile, kuid võideti Austriat ja Leedut. Uuehendriku jaoks oli tegemist väga keerulise turniiriga, kuna ettevalmistuse ajal oli ta värskelt raskest jalavigastusest välja tulnud ja Riias mängimise ajal pidi ta kiivalt hoidma üht saladust: „Ma pole seda kellelegi kunagi rääkinud, aga mul selle turniiri ajal oli reaalselt angiin. Hambad risti mängisin, sest ei tahtnud treeneritele ütlema minna.“



Kohtunik Mart Uuehendrik



Uuehendriku karjäär Eesti meistriliigas jäi üsna lühikeseks, kuna mingil hetkel ei õnnestunud klubivahetused kõige paremini ja lõpuks otsustas ta kohtunikukarjääri kasuks. „Noortekoondises ma sain okeilt mängida ja Ehitustööriistas ka enam-vähem, aga siis ma läksin Hotronicusse, kuna läksin Allan Dorbekuga veidi tülli. Heino Enden kutsus mind Hotronicusse, aga seal oli nimekirjas 17 meest ja keeruline oli peale saada.



See oli see noorteklassist üleminek meeste sekka, millest palju räägitakse. Olen ise mõelnud, et kui ma oleks 25aastaselt Hotronicusse sattunud, siis oleksin raudselt rotatsiooni sisse saanud. Aga ma polnud ise veel valmis ja austus vanemate mängijate vastu oli vist liiga suur. Andsin lõpuks endale aru, et Euroopa mõistes mängumeest minust ei saa ning kuna Atso Matsalu kutsus kohtunike sekka, siis mõtlesin sellele teele astuda ja nii ma tiksun siin senimaani,“ räägib mees karjäärivahetusest.



„Ma olen vilistanud tegelikult väga kaua. Esimese vile tegin Kivimäe koolis, kus peeti isade-poegade korvpallimäng ja mina viienda klassi nagana lihtsalt sattusin pealtvaatajaks. Ühel hetkel pandi mulle vile suhu, sest kohtunikku polnud. Siis ei saanud asjast muidugi midagi aru, aga 7. klassis ma juba vilistasin 9. klassi mänge,“ pajatab Uuehendrik vilemehe karjääri algusest.



„OSKis pandi pidevalt miniklassi mänge vilistama paar aastat vanemad poisid. Mäletan, et Taavi Telgma ja Erkko Linnas seal vilistasid ja mul tekkis ka huvi. Ühel hetkel sattus Ants Eek saali ja Allan Dorbek mainis talle, et ma tahan kohtunikuks saada. Sain oma esimese D-kategooria litsentsi, Aare Hallikolt esimese kohtunikusärgi ja sealt edasi läks kiiresti, sest juba 15- või 16aastaselt ma vilistasin juba esiliigat. Seal sai hea kooli... mäletan, et 16aastasena eemaldasin korra ka Jüri Pritšini, kes oli väga hea mängumees, aga tal suu üldse kinni ei seisnud.“



Pärast mängijana kõrgliigast taandumist jätkas Uuehendrik sellel tasemel vilemehena. Palju tuge sai ta toonastelt Eesti tippkohtunikelt ning seda läks vaja, kuna ohjata tuli väljakul mehi, kellega ta alles hiljuti mängijana koos platsil rabas: „Esimene aasta miskipärast polnud see probleem, aga ühel hetkel tekkis mängijatel tunne, et ma olen justkui nende oma mees ja vilistan nüüd nende vastu. Eesti probleem ongi selles, et kõik on kõigiga tuttavad.



Ma sain FIBA kategooria 25aastaselt, kuigi ma päris valmis selle taseme kohtunik veel ei olnud. See oli aga hea krediit ja aastas sai 4-5 rahvusvahelist mängu, mis andsid väga korraliku kogemuse,“ ütleb Uuehendrik. Ta toob ka välja mõned põhjused, miks tal FIBA nimekirjas läbilöök loodetust aeglasemalt läks: „Natuke on asi poliitikas ja natuke ka minu kujus kinni. Kohtunike hulgas on teatud hulk pugejaid, milline mina pole. Kui pannakse finaali vilistama, siis pannakse, kui ei panda, siis who cares, mäng on mäng.“



Oma kohtunikukarjääri seniseks tipphetkeks peab ta 2013. aasta U20 A-divisjoni EM-finaalturniiri: „Seal ma tegin hea turniiri ja sain lõpuks vilistada 5.-6. koha mängu. Olen alati öelnud, et kohtunik on täpselt nii hea, kui oli tema viimane mäng. Vilistan, sest tahan suures mängus sees olla ja mulle meeldib lihtsalt see amet,“ ei tee Uuehendrik kohtunikega kaasas käivast negatiivsest kuvandist suurt numbrit.



Uuehendrik tunnistab, et mida noorem ta oli, seda rohkem kostsid mängu ajal tema kõrvu ka kohtunikku kritiseerivad pealtvaatajad: „Kui sa ikka oled kellegi poolt, üks õlu on ka sees juba ja tööl on olnud halb päev, siis saadki ennast mängul välja elada. Seda ei tohiks kohtunikuna südamesse võtta. Muidugi on lauslolle ka, kes lähevad isiklikuks, aga see on rohkem maakohtade probleem, kuigi on ka eriti edukate ettevõtjate hulgas selliseid inimesi.“



Vilemees tunnustab, et Eesti kõrgliiga korvpallurid on reeglitega väga hästi kursis ning see teadlikus tõuseb iga aastaga: „Treenerid on ka oluliselt rohkem informeeritud kui 5-10 aastat tagasi. Mõned üksikud nüansid on ebaselged, aga kunagi oli olukord palju hullem. Päris paljud mängijad, kes on Audentesest läbi käinud, on saanud kohtuniku alghariduse ja mõistavad veidi ka seda poolt.“



Treener Mart Uuehendrik



Treenerikarjäär algas Uuehendrikul tegelikult juba 8. klassis, kui Kivimäe kooli spordisaali võtmed olid tema käes ja ta hakkas 6. klassi poistele korvpallitrenne läbi viima: „See oli mu esimene kogemus. Võtsin poisid kokku ja õpetasin nad sammude pealt viskama.“



Aastad läksid edasi ja jutt Uuehendrikust jõudis läbi erinevate kanalite Tiit Soku kõrvu, kes otsustas toona 12. klassi noormehega ühendust võtta ja ta oma korvpallikooli treeneriks kutsuda: „Sokk helistas ja soovis kohtuda, kuna info minust oli temani jõudnud. Ma muidugi arvasin, et Tiit tahab mind Nybitisse mängima saada,“ meenutab Uuehendrik muiates.



Tema sõnul oli huvitava kokkusattumusena vaevalt nädal aega varem Allan Dorbek sama ideega lagedale tulnud: „Ju ma ilmselt siis treeneri tüüpi vend olin. Ma küll esialgu veidi kahtlesin, aga kuna üks hea sõber toetas arvamusega, et mul pole midagi kaotada, siis alustasingi varsti Rahumäe Põhikoolis treeningutega.“



Praegu töötab treenerina 5. kategooriat omav Uuehendrik SK Nord/Tiit Soku Korvpallikoolis, kus on 32 treeningrühma ja kokku 500 last. Tema sõnul on laste arvu kasvu üheks põhjuseks hea partnerlus koolidega, kus aidatakse korraldada tervisepäevi ja korvpalli näidistunde. Hüüdlauseks on neil „Korvpall kõigile!“



Tüdrukute gruppide täitmiseks leidis Uuehendrik väga hästi töötava mooduse: „Läksime koolidesse lapsi trenni kutsuma ja palusin Tanel Soku kaasa. Käisime mööda klasse ja iga kord, kui Tanel suu lahti tegi ja oma jutu ära rääkis, siis enamus tüdrukuid tahtsid trenni tulla.



Tüdrukute korvpall on minu jaoks uus väljakutse ja seetõttu ka keeruline. Meie klubide üldine probleem on suhtumine, et sa nüüd tuled ja võtad minu tüdrukud ära. Meil on täna klubis umbes 100 tüdrukut, mis on Eesti korvpallile suur asi. Me peame mõtlema, et me ei ole üksteisele konkurendid vaid meie konkurendid on jalgpall, võrkpall ja teised spordialad,“ kinnitab ta.



Treenerina on Uuehendrikul ka ambitsiooni kõrgemale pürgida, kuid siin hakkab segama kohtunikuamet: „Selge on see, et ma ei saa olla ühegi noortekoondise juures nii kaua, kui ma vilistan. Ma pole veel selles eas, et ma oleksin nõus kohtunikuametist loobuma. Tulevikus kindlasti.“

