Pyeongchangi taliolümpiamängude avamiseni jääb kõigest 9 päeva, Venemaal ei vaibu sellega seotud dopinguteemad ilmselt niipea. Karmi avaldusega tuli lagedale sealne suusajuht Jelena Välbe.

"Tean täpselt, et minu sportlased ei ole midagi tarbinud ega osalenud mingites mahhinatsioonides. Räägime avameelselt: kui tulin sellele tööle, oli dopinguprobleem olemas. FIS (rahvusvaheline suusaliit - toim) pani meile sanktsioonid peale, maksime trahvi. Kustutasin toona Venemaa meeste koondises töötanud treeneri kõigist nimekirjadest, ehkki see ei meeldinud paljudele ei keskuses ega regioonides. Vaidlesin ja tõestasin, et kui me asjast ei õpi, ei saa me iial sellest jamast välja," rääkis Välbe ajalehele Sport-Ekspress.

Ta jätkas: "Ma ei taha, et suusatamises juhtuks nii nagu hiljuti Irkutskis peetud kergejõustikuvõistlustel, kus dopinguproovi tulekust teada saanud sportlased end lihtsalt võistluselt maha võtsid. Kui RUSADA kaotas akrediteeringu, saatsid FISi kirja palvega saata WADA dopingukütid Venemaa meistrivõistlustele - maksime selle eest. Ma ei eeldanud, et mingi aja möödudes hakatakse rääkima, et meie sportlased tarbisid mingeid kokteile, peitsid uriiniproove Coca-Cola sildi alla ja andsid neid Rodtšenkovile (USAs tunnistajakaitse all olev endine Moskva dopingulabori juht - toim).

Lubasin kõigile sportlastele: kui saan teada, et nad satuvad selle inimese kõrvale, kisun neil kurgumandlid välja. Ütlesin jämedalt, kuid õigust. Ja mul on praegu väga kahju, sest tegime ses plaanis ära suure töö. Suusatajad andsid vähem kui nelja aasta jooksul Venemaa tasandil 3000 ja rahvusvahelisel üle 1500 proovi. Organiseerisin isegi Sõktõvkari Raissa Smetanina lastevõistlusele dopingukontrolli, sest olen kindel, et kõik rikkumised tuleb tõkestada juba noorusest saati. Tean, et ükskõik millisel tasemel võistlust, sealhulgas olümpiamänge, on võimalik võita absoluutselt puhtana."