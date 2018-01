Pärnu loots andis mõista, et tegemist oli õnneliku juhusega. "Põhimõtteliselt otsustamise, et meil on meest vaja. Sellise hinnaklassiga mängijate puhul on alati risk hästi suur. Tema oli saadaval, tean teda ju väga hästi – nii mängijana kui treenerina. Lihtne valik."

Miks oli lisajõudu meeskonnale tarvis? "Ta annab mulle head variandid. Saab kasutada nii nelja kui ka viie positsiooni peal. Väga liikuv kutt ja kaitses võimeline mitut positsiooni mängima," alustas peatreener ning lisas, et see lüke oli sisuliselt möödapääsmatu. Nimelt on meeskonna murekoht eesliin, kus lasub suur roll Karl-Martin Kasel.

Nõnda suurt vastutust kui tänavu pole 22aastasel keskmängijal varasem olnud. "Kaitses on ta ikkagi hätta jäänud. Rünnakul tuleb ikka paremaid ja halvemaid mänge, aga kaitses ma temaga rahul pole," ei varjanud Rannula Kase nõrkust. "Nemanja siia toomine oligi hädavajalik eelkõige kaitsemängu parandamiseks. Jäime hätta."

Kuigi Miljkovic annab Pärnule kõva lisakäigu juurde, siis Rannula unistustega liialt julgeks ei lähe. "Ei ütleks, et meil eesmärgid kohe (Eesti meistrivõistluste) medalitele lähevad. Pigem anname endale võimaluse kõigiga mängida," arutles ta. "Vähemalt nüüd pole meil enam vabandust, et teiste eesliin on nii suur ja tugev. Taktikaliselt saame rohkem erinevaid variante kasutada. Mu elu läheb lihtsamaks, ei sõltu enam 1-2 mehe päevast."

Rohkem täiendusi meeskonda oodata pole. "Kindlasti mitte, see on meie vahendite juures isegi maksimum," teatas Rannula resoluutselt.

Enne hooaega ähvardas Pärnut meistriliigast sootuks eemale jäämine. Jõudude ühendamisel õnnestus meeskond siiski välja panna. Küll aga tuli läbi ajada ahtramate vahenditega kui varem ning esialgu vaid Eesti meestega. Kõigele vaatamata pääseti Balti liigas play-off´i ning küllaltki edukalt on esinetud ka koduliigas.

"Hooaja alguses oli teada, et tuleb hästi kannatlik olla. Võis oodata, et tuleb paremaid ja halvemaid päevi. Isegi üllatavalt stabiilsed oleme olnud. Me ei kuku ära üheski mängus, isegi suurte vastu oleme lõpuni pusinud," oli Rannula häälest kuulda teatavat rahulolul. "Samas mitmed lõpud on jäänud kogenematuse taha. Oleme sealt mõne mängu ära andnud, aga seda võis arvata. Usun, et oleme hooaja jooksul paremaks läinud."

Meenutus 2014. aastast, kui Miljkovic Pärnus mängis: