45aastane Tšehhi hokilegend, veel viimast korda NHLis kanda kinnitada üritanud Jaromir Jagr sai sügisel pärast pikka ootamist lepingupakkumist Calgary Flamesilt, ent nüüd läksid poolte teed ikkagi lahku - vanameister on jäänud suurliiga jaoks liiga aeglaseks, ta naaseb koduklubisse Kladnosse.

"Jaromiri karjäär räägib iseenda eest," ütles Flamesi peamänedžer Brad Treliving klubi pressiteate vahendusel. "Ta on meie spordiala legend ja oleme uhked, et ta valis oma NHLi karjääri jätkamiseks Calgary. Kahjuks aga hooaja hiline alustamine kombinatsioonis vigastustega ei lubanud tal jõuda tasemele, mida ta ise ja meeskond lootsid.

Jaromir näitas oma lühikese Calgarys viibitud aja jooksul liidrihinge ja professionaalsust, oli noortele mängijatele eeskujuks. Täname teda."

Jagr on Kladnost pärit ja praeguseks ka selle linna meeskonna omanik. Mängitakse Tšehhi tugevuselt teises liigas, eesmärk on tõusta kõrgsarja. See liiga ei tee peagi algavate Pyeongchangi olümpiamängude ajal pausi, kuid mõnigi Venemaa hokivaatleja juba pakub, et kuivõrd Jagr lahkus Calgaryst just praegu, võib see tähendada ainult üht - ta liitub viimasel hetkel Tšehhi olümpiakoondisega.