WRC sarja ametlik kodulehekülg vaatas tagasi hooaja esimesele mõõduvõtule Monte Carlos ning tõi välja neli märksõna.



Ralli parim piloot: Sebastien Ogier. Koduteedel sõitmine oli Ogier jaoks küll eeliseks, kuid see ei tähendanud automaatset võitu. Alatasa muutuv ilm lõi tihti kaardid segi, kuid see polnud piisav, et takistada M-Spordi mehel võtmast viiendat järjestikust Monte Carlo ralli võit.



Ralli, mida sooviksin unustada: Thierry Neuville. Pärast muljetavaldavat 2017. hooaega olid belglase lootused varakult üles kruvitud. Ometi oli pärast esimest kiiruskatset juba selge, et tema jaoks on ralli sisuliselt lõppenud. Jäisel teel spinni teinud Neuville jäi õnnetult lumevalli kinni, mis maksis talle lõpuks üle nelja minuti.



Ralli üllataja: Ott Tänak. Monte Carlo ralli eel oli üks põletavamaid küsimusi, kuidas kauane M-Spordi piloot uue auto roolis kohaneb. Ja eestlase vastus oli konkreetne, ületades lõpujoone teisena. Ott näitas juba 2017. aastal suurt potentsiaali, kuid see, kui kiiresti saarlane uue keskkonnaga kohanenud on, on muljetavaldav. Yarisest välja pigistatud kiirus šokeeris mitmeid eksperte, sealhulgas tiimipealik Tommi Mäkineni, kes tunnistas avalikult, et on väga, väga, väga üllatunud.



Ralli võtmekoht: 1. kiiruskatse. Normaalsetel rallidel ei olene avakatsest nii palju, kuid Monte Carlo pole mingi tavaline ralli. Pimedas sõidetud katse osutus saatuslikuks nii mõnelegi sõitjale ning tegi kohe ralli paremusjärjestuses suuri korrektuure. Kris Meeke, Elfyn Evans ja Theirry Neuville võisid oma võidumõtted kohe maha kanda, samal ajal kui Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ja Craig Breen samamoodi väärtuslikke sekundeid kaotasid. Vigu tegi ka Ogier, kuid õnn oli seekord tema poolel.