Tänasega jääb Pyeongchangi taliolümpiamängude esimese võistluspäevani kaheksa päeva. Vaatamata sellele on sport endiselt tagaplaanil ning enim kõneainet pakuvad Venemaa atleedid, keda oma lipu all Lõuna-Korea näha ei saagi. Üldiselt arvavad meie idanaabrid, et neile tehakse ülekohut, vaid üksikud neist üritavad olukorrast siiski (sportlikku) maksimumi võtta.

„Suusatajad andsid vähem kui nelja aasta jooksul Venemaa tasandil 3000 ja rahvusvahelisel üle 1500 proovi. Organiseerisin isegi Sõktõvkari Raissa Smetanina lastevõistlusele dopingukontrolli, sest olen kindel, et kõik rikkumised tuleb tõkestada juba noorusest saati. Tean, et ükskõik millisel tasemel võistlust, sealhulgas olümpiamänge, on võimalik võita absoluutselt puhtana,“ väljendas oma pahameelt kodumaa meediale 2010. aastast Venemaa suusajuhina töötav Jelena Välbe.

1992. aasta olümpiavõitja on kindel, et keelatud ained on vähemalt Venemaa talispordist tänaseks välja juuritud. „Kui tulin sellele tööle, oli dopinguprobleem olemas. FIS (rahvusvaheline suusaliit) pani meile sanktsioonid peale, maksime trahvi. Kustutasin toona Venemaa meeste koondises töötanud treeneri kõigist nimekirjadest, ehkki see ei meeldinud paljudele ei keskuses ega regioonides. Vaidlesin ja tõestasin, et kui me asjast ei õpi, ei saa me iial sellest jamast välja,“ arutles ta.

„Tean täpselt, et minu sportlased ei ole midagi tarbinud ega osalenud mingites mahhinatsioonides. Ma ei taha, et suusatamises juhtuks nii nagu hiljuti Irkutskis peetud kergejõustikuvõistlustel, kus dopinguküti tulekust teada saanud sportlased end lihtsalt võistluselt maha võtsid. Kui RUSADA kaotas akrediteeringu, saatsid FISi kirja palvega saata WADA dopingukütid Venemaa meistrivõistlustele - maksime selle eest. Ma ei eeldanud, et mingi aja möödudes hakatakse rääkima, et meie sportlased tarbisid mingeid kokteile, peitsid uriiniproove Coca-Cola sildi alla ja andsid neid Rodtšenkovile.“