Detsembri alguses oma viienda Ballon d’Ori võitnud jalgpalluri Cristiano Ronaldo esitustes puudub sel hooajal tapjainstinkt, mida kiputakse vanuse kraesse lükkama, ent tegelik põhjus võib seisneda hoopis ränkades süüdistustes, mis vaimu kurnavad.

Kevadel igal rindel Madridi Reali kangelaseks tõusnud Cristiano Ronaldo esitused La Ligas on sel hooajal tema Reali karjääri nigelamad. 21 vooru järel on ta kirja saanud 8 väravat, 3 resultatiivset söötu ning ta on kaaslastele tekitanud 27 väravavõimalust - nende numbritega ei kuulu ta üheski statistikanäitajas Hispaania liiga tipu lähedale. Paljud on põhjendanud Ronaldo standarditele mittevastavat vormi tema vanusega, ent võrreldes kevadise supervormiga pole tema turjal teps mitte rohkem aastaid. Kiputakse unustama, et eraeluliselt kuhjuvad tema pea kohal karmid süüdistepilved.

Detsembris esitas Hispaania prokuratuur läbi aegade parimale Portugali jalgpallurile süüdistuse ulatuslikus maksupettuses. Ronaldo üheks trumbiks on alati olnud tohutu enesekindlus - ütles ta ju viimast Ballon d’Ori kätte saades, et on ajaloo vägevaim - ent oht halvemal juhul vanglas lõpetada võib ehk ka sellise meelekindluse rivist välja lüüa.

Cristiano Ronaldo. (AFP)

“Pikaajaline stress kipub tõepoolest sportlikule sooritusele jälje jätma. Mured hakkavad mõjutama nii treeningute ja taastumise kvaliteeti kui ka vahetult füüsilist ning vaimset mängusooritust. Psühholoogilise soorituse osas võib pikaajalise stressi mõju avalduda mängu ajal keskendumisraskustes ja enda pingutuseks mobiliseerimisel ja motiveerimisel,” selgitas Eesti tuntuim spordipsühholoog Aave Hannus.