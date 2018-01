Tartu 45. suusamaratoni eel on ilmaolud paranenud ja suure tõenäosusega toimub ligi 60-aastase ajalooga üks vanimaid suusamaratone originaaltrassil.



"Rääkisin pool tundi tagasi just rajameistriga, kes sõitis traktoriga Otepäält Elva suunas ja ta oli üsna heas tujus," sõnas Indrek Kelk ERRi spordiportaalile. "Kui nüüd homseks lubatud lumesadu ka paika peab, siis võib juba nädalavahetuseks valmis saada Tartu suusamaratoni originaaltrass, vähemalt Otepää ja Palu vahel."



"Nagu vanarahvatarkus ütleb, võta välja minnes vihmavari kaasa, sest siis on ilm päikeseline. Meie püüame sama põhimõtte järgi tegutseda ja ei jää lootma kellegi teise peale, vaid teeme kõik, mis inimese võimuses, et Tartu maraton kindlasti toimuks," sõnas Kelk ja kinnitas, et kunstlund toodetakse kindluse mõttes edasi.



Tartu 45. suusamaraton toimub 18. veebruaril ja kavas on 31 ja 63 kilomeetrised distantsid.