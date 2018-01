FC Flora ründetäht Rauno Sappinen lõi käed Belgia esiliigas mängiva klubiga KFCO Beerschot Wilrijk. Esialgu aitab 22-aastane ründaja laenulepingu alusel klubi käimasoleva hooaja lõpuni. Alates 2013. aastast FC Floras esindusmeeskonnas mänginud Rauno Sappinen on Floras veedetud aja jooksul tulnud nii kahekordseks Premium liiga, karikavõistluste kui superkarika meistriks. Möödunud hooajal oli noor ründaja Premium liiga parim väravakütt 27 väravaga ning valiti ka liiga parimaks mängijaks. Sappinen sõlmis lepingu First Division B-s ehk Belgia tugevuselt teises liigas mängiva Beerschot Wilrijkiga, kes hakkab kevadel heitlema kõrgliiga koha eest. Nimelt on Belgias kasutusel kahe ringi süsteem, mis tähendab, et sügis- ja kevadringi võitjad mängivad kevadel omavahel koha eest First Division A-s ehk Belgia kõrgeimas liigas. Sappineni uus koduklubi võitis aga 5. novembril lõppenud sügisringi ning kindlustas sellega koha edasipääsumängudesse.

Täna pärastlõunal edukalt meditsiinilise testi läbinud Rauno enda sõnul on mängijad ja klubi jätnud esimeste päevadega väga professionaalse mulje. „Ootan põnevusega, et saaks uue koduklubi eest väljakule joosta ning aidata meeskonna välja võidelda pilet kõrgliigasse,“ lausus ta. Rauno Sappinen uue tööandjaga. (FC Flora)

„Aasta oli 2005, kui ma tegin esimese trenni Flora noortesüsteemis. Edasiste aastate jooksul on klubi andnud mulle kuhjaga häid mälestusi ning sõpru kogu eluks, lisaks meistritiitlid ja karikavõidud. Selle aja sisse on jäänud ka raskemaid hetki, kuid üheskoos on nendest raske tööga alati edukalt välja tuldud. Aitäh kõikidele treeneritele, kes on minuga vaeva näinud ning edu meeskonnale peagi algavaks hooajaks!“ lisas Sappinen. FC Flora spordidirektor Norbert Hurt sõnas, et klubi visioon mängijate välismaale aitamisel on eelkõige suunatud Saksamaa poole. “Vahesammuna näeme mängijate jaoks ideaalsena mõnd Skandinaavia või Kesk-Euroopa liigat, näiteks Norra, Belgia, Šveits. Saksamaa tundub olevat meie mängijate tüübile kõige sobivam koht, kus on võimalik läbi lüüa ning see on ka põhjus, miks me selle suuna oleme võtnud,” selgitas Norbert.