Belgia esiliiga süsteem on paras sasipundar. Kõige lihtsamalt väljendudes koosneb see kaheksast klubist, kes mängivad kaks turniiri. Mõlema turniiri võitjad lähevad omavahel play-offis vastamisi ning mängivad meistrisarja koha peale. Sappinen tõdes, et kummalisest süsteemist on ta praeguseks juba mitmeid kordi kuulunud ning see on selgeks saanud. Tema siirdumisest välismaale on juba pikalt räägitud, meediast on kosilastena läbi käinud Rootsi klubi Norrköping ning Saksamaa esiliiga sats Kaiserslautern. Sappinen ütles, et ta klubivahetuse pärast väga ei põdenud ning võttis ühe päeva korraga. Mida arvab ta laenulepingust? Kas pikem kontraht poleks südamele rahulikum?

"Ma pole mõelnudki, et mis leping see on, on see laen või midagi muud," ütles ta. "Tähtis on see, kui hästi ma mängin. Keskendun sellele, et ise hästi mängida. Ma olen ründaja, minu eesmärk on väravaid lüüa."

Beerschoti kodustaadion mahutab ligi 13 000 inimest ning keskmine publikuarv on ligi 7000 silmapaari. Laita pole midagi.

"Klubil on oma jõusaal, mitu muru- ja kunstmuruväljakut, tingimused on kõik väga heal tasemel."

Uue kodupaiga Antwerpeniga on ta tutvunud põgusalt - nii palju kui hotellist staadionile sõites näha on olnud. Üle poole miljoni elanikuga linn tundub sümpaatne, kõik sõidavad jalgratastega ning liiklus on rahulik.