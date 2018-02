Fulhami jalgpallimeeskond saatis talvise üleminekuakna viimastel tundidel Eesti koondislase Mattias Käidi laenule Šotimaa kõrgliigaklubisse Ross County.

Rossi peatreener Owen Coyle oli uue täienduse üle õnnelik. "Mattias on väga talendikas noormängija, kes on praeguseks tõusnud Eesti koondise põhimeheks. Mul on väga hea meel selle ülemineku üle ja soovin tänada kõiki, kelle abiga see teoks sai," sõnas loots Ross County kodulehel.

Fulhamis peamiselt U23 meeskonna eest platsile pääsenud eestlane võib oma meestedebüüdi Briti saartel teha laupäeval, mil Ross County võõrustab Dundeed.



2012. aastal Šotimaa kõrgliigasse tõusnud Ross County hoiab hetkel liigatabelis 12 võistkonna seas viimast kohta. Eelviimasel kohal paikneb Patrick jääb neist kuue punkti kaugusele. Tunamullu võitis Ross County Šotimaa liigakarika.



Laenuleping kehtib hooaja lõpuni, Käiti enda kontraht Fulhamiga aga 2019. aasta suveni.